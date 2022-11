Le dessin facile encore plus facile avec des vidéos

Pour réussir un dessin, rien ne vaut une démonstration en direct ! Décomposé en étapes, chaque modèle est entièrement redessiné sous vos yeux. Grâce à une technologie révolutionnaire, la main de l'artiste est invisible, rendant bien plus claire la démonstration. Vous suivez ainsi parfaitement la progression du trait et comprendrez enfin comment on passe de l'esquisse au dessin finalisé. Résultat garanti ! Les modèles de ce livre sont tirés du best-seller de Lise Herzog, Le dessin facile. Présentés à l'état d'esquisse dans l'ouvrage original, ils sont ici finalisés et doublés d'un complément précieux : la vidéo !