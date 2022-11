2010, au lendemain de la crise financière. Daniel est un jeune docteur en physique quelque peu désoeuvré. Après avoir découvert l'existence de la cryptomonnaie Bitcoin et du réseau informatique TOR, il imagine une plateforme virtuelle permettant l'échange marchand (selon lui) parfait, échappant à tout contrôle de l'Etat. Sous le pseudonyme de " Long John Silver ", il devient le fondateur de la Route des Epices, une plateforme de marché noir sur le Dark Web. Inspirée de faits réels, HPNS retrace la trajectoire et la chute de ce " pirate " qui finira par être dépassé par sa propre invention. La création de HPNS, trajectoire pirate à l'ère moderne, mis en scène et interprété par Léonard Matton, a eu lieu le 22 novembre 2022 à La Maison de la Culture à Nevers.