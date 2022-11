Diamond in the rough Tome 3

Akeboshi passe outre son aversion pour Tsuzumi et s'allie à lui dans l'espoir de capturer Yukari, la mangeuse de pierres qui a pétrifié Kai. Akeboshi et ses compagnons laissent de côté les doutes qu'ils entretiennent concernant les intentions de la Guilde des minéralogistes et se dirigent vers le repaire présumé de Yukari. Cependant, tout ne se passe pas comme prévu... ! De son côté, Kai est plongé au sein d'un monde subconscient dans lequel il est confronté à une épreuve !! Quel problème doit-il surmonter pour atteindre la récompense promise, à savoir un supplément d'énergie ! ?