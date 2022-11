Questions de genre. Un dialogue entre Laurie Laufer et Serge Hefez

A l'heure où la psychanalyse se renouvelle, les questions autour du genre enfoncent un coin de la théorie psychanalytique pour tenter d'en éprouver l'acuité clinique. Le statut social et idéologique de l'enfant, les enjeux autour des bloqueurs de puberté sont, entre autres, source de vives tensions dans le débat social et scientifique d'aujourd'hui, au point de créer un sentiment de confusion. Le dialogue direct, simple, spontané et vivant entre les psychanalystes Laurie Laufer et Serge Hefez, soutenu par le trio scientifique - Florian Houssier, Dominique Mazéas et Amos Squverer - qui organise notre nouvelle collection "Expériences psychanalytiques" , témoigne d'un besoin de renouvellement théorico-clinique comme de certaines clarifications nécessaires pour sortir de l'idéologie clivante qui s'empare de ce sujet brûlant. En passant par la théorie comme par la clinique, les deux auteurs font vibrer la représentation d'une psychanalyse qui n'aurait de cesse de faire émerger une véritable ouverture du champ de nos représentations.