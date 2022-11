Archipels sidéraux

Parcours atypique d'un homme - aux côtés de femmes battantes aux courages exemplaires - Mira, Lou, Faina - et d'un galeriste bruxellois fin, perspicace et précis dans le combat qu'il mène contre l'art du faux. Le tout dans une ambiance sociale mouvementée où le moisi semblait être le drapeau national. Mais dans ce tout, malgré tout, certains, apportent leurs pierres - si petites soient-elles - pour contrecarrer les stratégies des préformatés par le pouvoir ; artistes, journalistes, intellectuels réactionnaires ou soi-disant d'avant-garde. Parcours en trois étapes : celle des individualités, celle du "chant clair des malheurs nouveaux" et celle d'un jeune homme qui n'a jamais cessé et de se mettre en jeu et de réécrire sa propre enfance.