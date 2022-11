Voix du sud

Le roi est mort. La dynastie des Rohan de Fidïs, vieille de plus de 350 ans, prend fin. Les plus solides alliances ont été vaincues et les plus hardis se sont emparés du pouvoir. Au coeur de ce déferlement d'incertitude, l'héritier déchu d'une famille célèbre va devoir se battre pour sa survie. Ses pérégrinations vont le mener dans des lieux qu'il n'aurait jamais dû voir et dans des situations qu'il n'aurait jamais voulu vivre. Mais des événements étranges vont se manifester au cours de sa fuite. Les plus ignorants parleront du divin et du sacré, mais les plus téméraires évoqueront la magie. La magie, cette chose que l'on croyait lointaine et révolue, semble émergée à nouveau.