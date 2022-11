Première monographie dédiée au travail de l'artiste suisse Anne Pantillon, ce volume rassemble l'intégralité des séries et recherches développées par l'artiste depuis les années 2000. Plus de deux cents photographies permettront de découvrir les différentes périodes de l'oeuvre d'Anne Pantillon, dont chacune se caractérise par un geste et un processus particuliers. En effet, au cours de sa carrière, l'artiste a donné vie à d'incessantes expérimentations esthétiques, passant du réalisme à l'abstraction et de l'abstraction au réalisme avec une déconcertante facilité. Dans le même temps, son oeuvre protéiforme montre toute sa dextérité : l'artiste maîtrise en effet aussi bien l'aquarelle, le dessin, l'encre, l'huile, le trempage de papier que la gravure. Pour sa récente série des Oscillographies, Anne Pantillon a laissé tomber les pinceaux pour peindre "aux coudes et à l'avant-bras" , mobilisant ainsi toute l'énergie de son corps pour créer des oeuvres d'une intense vibration. Pour autant, il faut souligner que cette production artistique se distingue par un fil rouge qui lui donne toute sa cohérence ; que l'on songe notamment à l'étude de la nature sauvage et urbaine, à l'observation et à la représentation du mouvement ainsi qu'aux liens entre peinture et musique. L'ouvrage est complété par les textes de Nathalie Chaix, directrice du musée Jenisch à Vevey, Corinne Currat, conservatrice adjointe à la Fondation de l'Hermitage à Lausanne, et Pierre Fankhauser, auteur et traducteur, pour qui Anne Pantillon a illustré le recueil poétique La Visée.