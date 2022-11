Ce matin, vous vous êtes sans doute réveillé la tête remplie d'images, ou peut-être de simples sensations, d'émotions ou de sentiments. La nuit a été calme, agitée, éprouvante ou peut-être merveilleuse. Vous avez rêvé. Mais qui vous dit que ce n'était pas la réalité ? Qui vous dit que votre réveil n'est pas un nouveau songe qui commence ? Et que font-ils, tous ces gens, ceux de votre rêve, lorsque vous les quittez au beau matin ? Emmy non plus ne s'était jamais posé la question. Pourtant, à présent, elle connaît toutes les réponses. Et, croyez-moi, elle ne s'y attendait vraiment pas !