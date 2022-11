Polaris - Cycle Classique - Les foudres de l'abîme (Intégrale regroupant 3 tomes)

Les nations du monde sous-marin se livrent souvent à des jeux dangereux pour imposer leur suprématie. Que ce soit dans les profondeurs des océans ou sur les terres ravagées, dans les coursives du vaisseau amiral hégémonien, l'Atlantis, ou dans celle du célèbre navire corsaire l'Argonaute, au sein des plus grandes cités comme Equinoxe ou des communautés plus modestes comme celle de Fuego Liberdad, la manipulation, l'assassinat et l'espionnage sont des activités aussi lucratives que mortelles.