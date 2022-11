Marlène Tissot, née en 1971 du côté de Reims, vit aujourd'hui à Valence, écoute beaucoup de musique, dort très mal, écrit souvent la nuit, de préférence au stylo bille. Pose des histoires et de la poésie dans des cahiers depuis qu'elle a dix-ans-et-demi (précisément). . 17h30 est son quatrième titre à la Boucherie littéraire après Amnésies (collection "La feuille et le fuisi" l 2019), Un jour, j'ai pas dormi de la nuit (collection "Sur le billot" 2018) et Lame de fond en (collection "Sur le billot" 2016).