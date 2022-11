L'univers n'oublie rien

Daniel, un écrivain à succès, est atteint d'un cancer ; pour son corps le temps est venu, mais pas pour son esprit. Pour son dernier livre, il décide de procéder à des recherches dans une entreprise douteuse mais innovatrice en neurosciences, qui aurait fait des découvertes sur de nouvelles fonctions cérébrales de notre cerveau. A cette occasion, il sert de cobaye dans une expérience, mais un incident grave se produit et Daniel disparaît. D'histoires folles en révélations, une réalité va émerger. Lui et une scientifique du nom d'Helena vont tenter d'appréhender la pensée quantique. Mais qu'est-ce que la pensée quantique ? De surprises en découvertes, ils vont faire des rencontres et essayer de trouver de l'aide. Ils seront poursuivis par des personnages de fiction qui ont pris leur place dans le monde réel. Tous les moyens sont bons pour s'en sortir, mais ne serait-il pas trop tard pour cela ?