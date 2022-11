Clemenceau Chasseur. Les traques du tigre. Les traques du tigre

François-Xavier Allonneau, rédacteur en chef du magazine Connaissance de la chasse raconte les chasses mythique de Clemenceau, un des hommes politique français les plus importants du début du XXe siècle. Clemenceau, grand chasseur devant l'éternel, a utilisé sa passion pour nouer des relations politiques, nationales et internationales. Le livre est truffé d'anecdotes, d'histoires de chasse mythiques, et ponctué d'aphorismes de Clemenceau "On ne ment jamais autant qu'avant les élections, pendant la guerre et après la chasse".