Steve Gianakos How to Murder Your Pet

Malaise dans l'animalisme... How to Murder Your Pet est un manuel de pur sadisme qui décrit vingt-quatre modes sophistiqués de mise à mort d'un animal domestique. L'humour à rebrousse-poil de cette série nage à contre-courant de l'époque et s'adresse à un public avisé : tout ceci n'est drôle que considéré avec distance. Bien sûr, n'essayez surtout pas de reproduire ces expériences à la maison ! Subversion ultime, la cruauté envers les animaux reste un parfait tabou, probablement l'un des bastions les plus défendus de la moralité. C'était vrai en 1978 quand Steve Gianakos a dessiné cette série, ça l'est encore plus aujourd'hui que la commission des lois de l'Assemblée nationale a reconnu aux animaux la qualité " d'êtres vivants doués de sensibilité " et que la cause animale est prônée dans tous les programmes politiques (sans d'ailleurs qu'aucun canard ou chaton ne s'insurge de la récupération ! ). En outre, How to Murder Your Pet ne met pas à mort un simple animal, mais un animal de compagnie de surcroît ! Humour noir garanti... Au fil des dessins au trait dans lequel Gianakos exerce toute son habileté graphique et percutante, la série décrit des pratiques aussi barbares que drôles, se délectant de subtilités cruelles. Les sophistications de Sade sont revisitées version american way of life : tout le catalogue du confort moderne y passe - grille-pain, frigo, sèche-chemise, voiture, etc. - autant d'objets qui constituent, on l'oublie souvent, des armes par destination.