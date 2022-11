Photographe exclusif pour le Vogue américain pendant plus d'une décennie, Robert Fairer ouvre ses archives et dévoile l'un des secrets les mieux gardés du monde de la mode : des images d'instants volés au sein des plus grandes maisons de couture. Il nous invite ici à entrer dans les coulisses de Chanel, du milieu des années 1990 à la fin des années 2000. Karl Lagerfeld Unseen : les années Chanel montre les créations - prêt-à-porter et haute couture - de Karl Lagerfeld pour Chanel. Des textes signés par ses plus proches collaborateurs et ses amis offrent une nouvelle perspective sur son processus créatif et révèlent la genèse de créations devenues iconiques. Les 250 photographies de cet ouvrage rendent palpable l'énergie des préparatifs des défilés, tout comme elles restituent avec justesse le raffinement des essayages dans l'intimité des fameux salons - ivoire et noir - de la rue Cambon.