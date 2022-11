Utopiales 2022

Les Utopiales sont un moment majeur de l'année pour tous les amateurs et toutes les amatrices de science fiction. 2022 s'annonce encore plus grandiose avec une thématique prometteuse, Limite(s), qui sera déclinée sur de nombreux plans. Engagées en tant que partenaire depuis 2005, les éditions Actusf préparent l'anthologie officielle du festival. Nous avons sélectionné parmis les invité. e. s des auteurs et des autrices qui nous semblent avoir des choses passionnantes à dire sur le sujet. Les premiers à nous rejoindre sont : Saul Pandelakis, Jean-Marc Ligny, Ugo Bellagamba, Nicolas Martin et David Bry