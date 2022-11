Le grand livre Vagnon de la plongée. Découvrir, se former, s'équiper

Qui n'a pas rêvé, en contemplant la mer, d'explorer le monde mystérieux et merveilleux qui se cache sous sa surface ? Qui ne s'est pas évadé en s'extasiant devant de fascinantes photographies de paysages sous-marins ? Pour faire de ce rêve une réalité, voici une invitation à découvrir l'univers de la plongée sportive et de loisir, et à franchir le pas. Formations, équipements, notions de base pour évoluer en plongée en bouteille et en plongée libre, rudiments sur les lois sous-marines, ou encore exploration des plongées plus techniques, comme les plongées en recycleur, ou souterraines, ce grand livre illustré réunit toutes les informations essentielles pour vous orienter dans votre apprentissage et vous permettre de vous immerger en toute sécurité. Accessible à tous, la plongée est la promesse de s'adonner, selon ses appétences, à différentes activités subaquatiques, et de vivre l'expérience unique d'observer et d'admirer aux quatre coins du monde une faune et une flore de toute beauté.