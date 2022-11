Cathares. Le destin inachevé

Aux alentours de l'an Mil, la vieille Eglise de Rome se réveilla avec une sale gueule de bois. La contestation coulait dans ses veines et les terres du Sud de la France devinrent le bastion de rebelles voulant refaire le monde et réinventer la Foi. Ce fut le temps flamboyant des cathares. Mais au 13e siècle, la déferlante de la répression s'abattit sur le Midi, annonçant les temps sombres de la Croisade et de l'Inquisitionâ- En utilisant les mots du conteur et en donnant vie aux personnages de ce destin inachevé, Olivier de Robert entraîne son auditoire dans une extraordinaire épopée où l'on est tour à tour paysan, chevalier, moine ou prisonnier de l'Inquisition. Cela n'a plus rien à voir avec une conférence, même si l'homme est historien de formation : nous voilà embarqué dans un incroyable voyage dans le temps.