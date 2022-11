Mon beau sapin

Fermons les yeux... Remontons le temps... Partons au coeur de la forêt en chantant cette comptine connue de tous, enfonçons-nous à travers les sous-bois pour chercher un arbre différent des autres. Un jeune arbre beau et vivace. Peut-être un petit sapin, de la taille de ceux que l'on achète maintenant dans les magasins. Quand on l'aura trouvé, on dira qu'il est sacré et jamais on n'aura l'idée de le couper pour l'emmener dans le monde des Hommes. On lui accrochera des pommes de couleur et des marrons aux branches, pour célébrer la lumière qui va bientôt revenir dans la forêt, et dans le coeur des êtres vivants. Hymne à la nature, calendrier de l'avent, ce livre grand format nous offre une plongée dans une nature vivante, vibrante, qui nous réserve autant de surprises qu'il y a de jours avant Noël ! Un beau livre-calendrier de l'avent pour attendre Noël en plongeant au coeur de la forêt !