Angoisse, exploration d'une collection - Volume 2

Après "Gore, dissection d'une collection" en 2014, et "La Brigandine, les dessous d'une collection" en 2017, Artus Films continue d'explorer les collections de notre littérature populaire. Le principe est le même : raconter l'histoire de la collection, présenter le ou les directeurs de collection, résumer et analyser chaque volume publié, dresser le portrait des auteurs et illustrateurs, puis offrir des annexes savoureuses, telles que lettres manuscrites, photographies, esquisses de couvertures etc... Cette fois, nous nous penchons sur la mythique collection du Fleuve Noir : Angoisse. Mais pour traiter les 261 romans de cette prolifique collection, il ne faudra pas moins de 4 volumes. Philippe Gontier et Laurent Mantese ont consacré 5 ans de leur vie à ce projet, 5 ans pendant lesquels ils ont tout fait pour partager leur passion pour la littérature populaire en général, et pour la collection Angoisse en particulier. Et le résultat est presque là, nous donnant une furieuse envie de nous replonger dans les délicieux frissons et effrois que procure la lecture de cette littérature étonnante. Jean-Claude Carrière, auteur, à ses débuts, de 6 romans dans la collection, nous a fait l'honneur de préfacer ce projet.