Drôle de Noël

Filippa et ses copains se préparent pour le réveillon, mais, aïe aïe aïe, ils n'ont plus de chocolats ! Filippa part en chercher, quand elle tombe nez-à-nez avec... le père Noël. Ensuite, à leur tour, Roupillon le Chat, Lapin et Anton l'Ane vont vivre exactement la même étrange aventure... mais avec d'autres pères Noël ! Bizarre, vous avez dit bizarre ? Une drôle d'histoire d'amitié et de pères Noël, où l'on finira par trouver ce qui, dans tout cela, est le plus important. Retrouvez l'univers farfelu, plein de rebondissements et de drôleries de Filippa & Compagnie dans Piano en fuite et Le Chat caché !