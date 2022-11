Marc Edito, L'Homme idéal

De retour de New York, Marc Edito, critique d'art pour Art Niouze, écrivain, juif et impuissant découvre avec bonheur qu'une femme en burqa réveille sa libido. Dès lors, Afaf, l'attachée de presse de Daech, qu'il ne connaît qu'à travers quelques photos sur la toile, devient l'objet de tous ses désirs, ce qui attire inévitablement l'attention de l'organisation terroriste et des services secrets. Marc Edito l'ignore et n'aurait de toute façon pas le temps de s'en préoccuper : entre la sortie de son premier roman, les vernissages où il doit courir et sa fille Zaza, à laquelle il veut consacrer plus de temps, il n'a pas une seconde pour respirer. Trente ans après ses dernières aventures, Marc Edito n'a pas pris une ride, il est toujours ce personnage lunaire, sans filtre et fantasque, se faisant ballotter par la vie et les autres sans jamais vraiment saisir ce qu'il se passe mais retombant toujours sur ses pattes. Un album jubilatoire et sans tabou.