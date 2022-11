Un doux moment polaire

"Miki, le petit ours polaire, n'a pas envie de pêcher avec sa maman. Il préférerait jouer dans la neige, c'est plus amusant ! Mais quel est ce petit point rouge qu'il aperçoit au loin ? C'est l'histoire pleine de tendresse d'un petit ours polaire curieux, d'une petite fille perdue dans la neige, et des débuts d'une précieuse amitié".