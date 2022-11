Les Habitants du Mirage

Au coeur des à-pics glacés et des neiges éternelles de l'Alaska, Leif découvre une étrange vallée que le temps semble avoir oubliée. Il y rencontre la belle Evalie, mais aussi la sorcière Lur, une guerrière redoutable qui reconnaît en lui l'incarnation d'un grand roi du temps jadis : le terrible Dwayanu. Et bientôt, celui-ci surgit des ombres de son inconscient, s'emparant de l'esprit de Leif... Il va pourtant falloir faire face, car la guerre fait rage à présent. Mais comment sauver Evalie et son peuple, alors qu'il est lui-même habité par leur plus grand ennemi ? A l'origine de l'heroic fantasy, le romancier Abraham Merritt (1884-1943) eut une influence considérable sur les plus grands maîtres du genre, de Robert E. Howard à Moorcock en passant par Lovecraft, Silverberg et Tim Powers.