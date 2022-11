De main en main. Plus que des recettes, des souvenirs

"J'ai appris à cuisiner en regardant les membres de ma famille préparer les repas. J'observais la manière dont il fallait tenir un fouet et comment battre les oeufs. J'enregistrais les odeurs dès la sortie du four, j'étais fascinée par les couleurs des aliments et les textures des préparations. Mes yeux captaient tout et mes mains ne demandaient qu'à agir. Avec le dessin et la cuisine je m'exprime pleinement, mes deux passions se lient tout naturellement. Ces recettes sont le reflet de ma sensibilité, de mes origines et de mes souvenirs. Souvenirs, qui participent pleinement à cet élan créatif et me guident. J'ai toujours vu ma famille s'activer et passer des heures à préparer les repas de fêtes. La cuisine c'est un lieu où on rit, on discute, on échange... Régaler ma famille, mes amis est ancré dans mes valeurs. J'aime faire plaisir avec mes plats, ma cuisine. C'est quelque chose que j'ai en moi depuis l'enfance. Partager ces recettes de famille était comme une évidence".