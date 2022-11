Une année d'aquarelle. Par Bleu tango

Au fil des saisons, apprivoisez l'humidité du papier, laissez fuser les pigments, réalisez des dégradés, ombrez, éclairez, floutez et combinez mille autres effets qui rendent l'aquarelle fascinante. Chaque semaine, un nouvel univers à découvrir et des explications pas à pas vous permettront d'expérimenter de nouvelles techniques. Au total, 52 univers et 26 illustrations approfondies étape par étape pour progresser en prenant chaque fois plaisir à peindre ! Le secret du style Bleu tango ? Un parfait dosage entre maîtrise et spontanéité. Laissez-vous simplement guider, en toute légèreté !