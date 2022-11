Yes We Cam !

On ne présente plus Jean Le Cam, le héros du Vendée Globe 2021, qui nous a tant émus et réjoui tout au long de son tour du monde. Son aura n'a jamais été aussi grande, sauveteur de Kevin Escoffier, navigateur au palmarès légendaire, Jean Le Cam est le héros que la France entière adore. Avec gouaille, bon sens et humour, le marin-constructeur se livre sur ses victoires, ses échecs, ses projets architecturaux, ses silences bruyants, l'importance des femmes dans sa vie (sa mère et ses soeurs, sa femme Anne et ses filles), la mort de son père... Une plongée dans l'intimité d'un homme immense et humble qui continue d'écrire l'histoire de la voile. Jean Le Cam est un navigateur et skipper professionnel français, surnommé "le Roi Jean" du fait de ses trois victoires dans la Solitaire du Figaro et de son impressionnant palmarès. Considéré comme l'une des plus fines plumes du sport, Jean-Louis Le Touzet est journaliste.