Fondé à Londres en 1976, The Clash est le groupe emblématique du punk. Si les Sex Pistols ont allumé la mèche, c'est bien The Clash qui a écrit l'une des pages les plus fulgurantes de l'histoire du rock. Entre 1977 et 1986, le groupe a sorti six albums, dont les percutants Give 'Em Enough Rope, London Calling et Combat Rock, qui ont fait de Joe Strummer, Mick Jones, Paul Simonon et Topper Headon les pionniers de la rencontre entre rock, reggae et funk. Abondamment illustré (plus de 300 photographies iconiques, rares ou inédites, qui restituent fidèlement une épopée marquée du double sceau de l'énergie et du politiquement incorrect), L'Univers de The Clash plonge le lecteur au coeur du parcours exceptionnel de la formation londonienne. Le livre est préfacé par Matthieu Pigasse, président des Inrockuptibles et fan de The Clash.