Comment un caractère typographique est-il dessiné? ? Qu'est-ce qui différencie les familles de caractères ?? A quoi servent les pictogrammes ?? Ce Cahier d'exploration graphique est un livre-jeu permettant la découverte des fondamentaux du design graphique. En cinq séquences - typographie, affiche, signes, identité visuelle et mise en pages - Sophie Cure et Aurélien Farina invitent le lecteur à prendre conscience de la multitude de signes qui, jour après jour, façonnent notre quotidien et le chargent de sens. Commencer à s'intéresser au design graphique, c'est commencer à observer et comprendre le monde qui nous entoure et les objets qui le façonnent : que ce soit un panneau stop, un emballage de corn-flakes, une pochette de disque psychédélique, le titrage aguicheur d'une couverture de magazine, la typographie plus discrète d'une page de roman, une enseigne de pharmacie qui clignote ou encore le générique d'un film de science-fiction. Ce cahier a été imaginé en lien avec ce fourmillement, comme une collection de balises, de points de repère ? ; d'outils à découvrir et à s'approprier en jouant, de manière simple et intuitive, seul ou à plusieurs, que l'on soit petit ou grand ? ; quelques expériences à faire, une série de propositions, sans bonnes ou mauvaises réponses. A travers des activités ludiques comme le jeu des 7 erreurs, des définitions à associer ou encore les points à relier, l'apprenti designer part à la découverte des fondements de la typographie, de la signalétique, de la conception d'une affiche, d'un livre ou d'une identité visuelle. Les pages solutions, à la fin de chaque séquence, et un glossaire donnent des points de repères historiques et des informations complémentaires, tandis qu'un cahier de feuilles mobiles contenant les autocollants, pochoirs et papiers de couleur permettent de mettre en pratique les activités. Illustré par des caractères, des affiches et des pictogrammes réalisés par des designers de renom comme Otl Aicher, Pierre Di Sciullo, Otto Neurath et Gerd Arntz, cet ouvrage sera apprécié tant par les graphistes que par tous ceux qui souhaitent mieux comprendre le monde qui nous entoure.