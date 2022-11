Toumaï. Le refus de mourir animal - Roman

"Mais moi, je ne dirai rien à Aziza de ce que cet inconnu m'a raconté tout près de ce puits. Cela a-t-il de l'importance ? Enfin, c'est ce que moi je crois. Il vaut mieux qu'elle ne sache rien de tout cela... jamais ! Que le genre masculin fut l'esclave du genre féminin et continue de l'être ? Ce serait d'une gravité apocalyptique si elle le savait... si toutes les femmes le savaient et le revendiquaient. Ce serait une guerre sans merci entre hommes et femmes". Toumaï ? C'est le nom d'un fossile découvert au Tchad. Un grand secret jamais soupçonné s'y cache. Et l'auteur nous le livre quand un inconnu surgi de nulle part rencontre un gardien de puits et lui raconte la vie de Toumaï de manière inédite. Il lui montre que la toute première étincelle de l'intelligence fut produite par une femelle. C'est cette femelle qui permit que naisse et survive Toumaï dans un monde brut, pauvre en parole, en proie à des dangers, à des affections violentes, des faiblesses, une ignorance et des tâtonnements. Et Toumaï, ce mâle fabriqué par une femelle, devint un anti-animal que rien n'aura prédestiné à être un homme ; et plus tard un humain. C'est une épopée qui fit du mâle la figure du "Père" , après que celui-ci ait vécu sous le joug de la femelle.