Secrets de grands-mères

365 astuces simples, bon marché et terriblement efficaces ! Une véritable bible de nos aïeuls qui regorge de secrets pour adoucir notre quotidien et nous rendre la vie plus facile ! Répartie en cinq catégories : - Les petits plats maison (comment réconforter sa famille avec de délicieuses recettes d'antan, comme un clafoutis à la cerise ou des oeufs au lait ! ) - Les recettes bien-être (comment faire un masque de beauté, parfumer son linge, faire disparaître les cicatrices...) - Les astuces de jardinage (comment fortifier l'eau d'arrosage, lutter contre les mauvaises herbes, stocker les légumes d'hiver...) - Les règles de savoir-vivre (savoir préparer une réception, réparer une maladresse...) - Les secrets pour un intérieur propre et agréable (comment se débarrasser des tâches alimentaires, faire sa lessive soi-même, utiliser l'oeuf comme produit d'entretien...) Format 15x21 / 368 pages.