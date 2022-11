Undead Tome 1

Dans un monde où les morts reviennent à la vie et se transforment en zombies à cause d'un virus inconnu... Hikaru, lycéen, se fait attaquer par sa mère infectée et fuit avec Ai, son ami d'enfance qu'il considère comme son grand frère. Alors qu'il n'arrive pas à accepter la funeste réalité, Ai continue à le protéger comme il l'a toujours fait...