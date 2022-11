Le clocher de Noël et autres crimes impossibles

Treize nouvelles de crimes impossibles, ou crimes en chambre close, de Conan Doyle à Maurice Leblanc, en passant par Chesterton et Joseph Conrad, sélectionnées par Roland Lacourbe, spécialiste du genre. Treize énigmes en chambre close par des maîtres du suspense Un ministre britannique foudroyé alors qu'il était sous la surveillance de trois gardes du corps dans les sous-sols de la banque d'Angleterre... Un scaphandrier poignardé au fond de l'océan alors qu'il se trouvait seul au milieu des petits poissons... Un gentleman assassiné dans une cabine de plage fermée de l'intérieur à Etretat... Autant de crimes qui défient la logique et mettent à mal nos raisonnements cartésiens. Avec Double Assassinat dans la rue Morgue, d'Edgar Allan Poe (1841), apparaissait un nouveau genre au sein de la littérature criminelle : le " crime en chambre close ", qui depuis a fait nombre d'émules. Dans ce recueil, Roland Lacourbe, spécialiste du roman d'énigme et auteur de nombreuses anthologies, présente 13 classiques du genre, dont Le Suicide de Kiaros (1897), de Franck L. Baum, Le Problème du pont de Thor (1922), d'Arthur Conan Doyle, Thérèse et Germaine (1923), de Maurice Leblanc, et Le Mystère du clocher de Noël (1977), d'Edward D. Hoch. Première édition : l'Archipel, 2020.