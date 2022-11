Animaux imposants et majestueux, les chevaux fascinent, surtout lorsqu'ils sont dans leur milieu naturel. Les chevaux sauvages se font rares sur la surface du globe. Toutefois, il existe encore des chevaux qui vivent à l'état quasi-sauvage dans le monde entier. Le cheval est l'un des derniers animaux à avoir été domestiqués par l'Homme : la liberté est dans ses gênes. Même si les chercheurs ont annoncé la disparition totale des chevaux purement sauvages sur Terre, leur mythe ne s'effrite pas et l'image du cheval libre et fougueux reste gravé dans l'imaginaire. Du mustang américain aux Brumby australiens, sans oublier le fameux Camargue français, ces chevaux de légende sont retournés à l'état sauvage, au mode de vie de leurs ancêtres et constituent un véritable spectacle naturel. Dans ce livre, superbement illustré par des photographes équestres, toutes les races de chevaux sauvages sont passées en revue. Chevaux Sauvages est un magnifique ouvrage, aussi esthétique que documenté, qui saura combler tous les passionnés de chevaux.