Genesis - Tome 5

La bataille fait rage entre homo sapiens et néandertaliens, et Taiga et Tiari se livrent à des combats sanglants pour protéger les leurs. Nos héros gagnent du terrain et font battre en retraite la tribu adverse, mettant ainsi fin aux affrontements. Alors que chacun se concentre sur la reconstruction des dégâts causés par la bataille, une nouvelle menace plane au-dessus de la tête de la tribu, car les mammouths avancent en groupes et menacent de tout détruire sur leur passage. Taiga s'engage au côté de la tribu pour empêcher ce chaos.