Esthétiques du désordre. Vers une autre pensée de l'utopie

Bien que le modèle classique de l'utopie tel que développé par Thomas More nourrisse encore les imaginaires, de nouvelles visions émergent à partir du XIXe siècle et, avec elles, de nouveaux acteurs et de nouveaux imaginaires. Peuples révolutionnaires, femmes en mouvement anonymes qui hackent le système... interrogent les notions de désordre, d'anarchie, de révolution et d'utopie. Partant de la tentative d'organisations sociales idéales du XIXe siècle, les auteurices analysent ici la dynamique révolutionnaire qui sous-tend ces mouvements, qui conduisent à faire de la lutte au XXIe siècle, non plus un moyen mais un mode d'existence, et irriguent la recherche et les processus de création.