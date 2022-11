Les framboises du Grand Murdoch. 1 CD audio

Voici une histoire rocambolesque avec Murdoch, son petit frère et leurs framboises. Feront aussi partie du décor un chêne, une hache, un chat, un chien et bien d'autres aspirants, bien sûr tout le monde parle, jusqu'à rendre le grand Murdoch complètement fou et nous avec ! François Vincent raconte cette histoire incroyable qui commence par une banale cueillette de framboise, et dans laquelle tous les ingrédients du conte sont réunis et c'est hilarant !