Parcours de chirurgien. Comment naissent les idées ?

" Au moment où le système de santé poursuit sa dégradation, Alain C. MASQUELET nous apporte de l'espoir en nous restituant son "Parcours de Chirurgien" . Ayant eu le privilège de développer avec lui une précieuse amitié depuis plus de 40 ans, j'ai pu apprécier ses nombreuses qualités de chirurgien, de chercheur, d'enseignant, de philosophe. Son humanisme mis au service de ses patients nous offre les plus beaux aspects de la chirurgie qui n'est pas un métier comme les autres. Ce récit est passionnant car il nous montre l'impressionnante énergie intellectuelle et physique qu'il a développée pour aboutir à l'apogée de son art chirurgical... ". Extrait de la préface du Pr. Michel Merle Alain C. Masquelet est professeur émérite à Sorbonne Université et membre des Académies nationales de médecine et de chirurgie.