Reeducation et reathletisation posturo-fonctionnelle du pied. Pourquoi muscler son pied ?

Cet ouvrage est le fruit d'un travail coopératif et passionné de Jean-Michel Grand, un kinésithérapeute du sport-ostéopathe-posturologue, de Benjamin Del Moral et Gaëtan Boissard, deux préparateurs physiques d'équipes professionnelle et nationale de rugby, puis de Damien Sonnery- Cottet et Meriem Kouidri, deux podologues-posturologues. Il est à la fois motivant et porteur de sens pour les professionnels de la rééducation et de la réathlétisation qui souhaitent coordonner leurs compétences pour une meilleure prise en charge des pathologies de surmenage du pied et de la jambe du sportif, adulte ou en croissance. Il propose une démarche complète, méthodique et détaillée de prise en charge pluridisciplinaire de traitement des troubles posturo-fonctionnels du pied. Il s'adresse donc aux kinésithérapeutes, aux médecins rééducateurs, aux ergothérapeutes, aux podologues, aux ostéopathes, aux posturologues, aux intervenants en Activité Physique Adaptée (APA) et aux préparateurs physiques. Il intéressera les professionnels de santé et du sport qui ont la conviction qu'une prise en charge concertée des troubles posturo-fonctionnels du pied apporte des solutions thérapeutiques plus efficientes et pérennes aux patients souffrant de pathologies du pied d'origine microtraumatique. Plus que l'addition de compétences mises bout à bout, la prise en charge pluridisciplinaire proposée par ces auteurs, permet des résultats plus complets par l'apport de différentes compétences spécifiques, qui possèdent chacune une partie de la solution thérapeutique. Passionné de rééducation fonctionnelle et de biomécanique, il est tout naturel que la région anatomique du pied soit pour Jean-Michel Grand une source d'inspiration et de recherche pour sa complexité et son implication fondamentale dans la statique et la dynamique du corps humain. Son expérience de kinésithérapeute et d'ostéopathe dans le monde du rugby à XV et à XIII, depuis plus de 20 ans auprès d'équipes professionnelles (USAP, LOU Rugby, Dragons Catalans) ou d'équipes nationales (XV de France, France -20 ans, XIII de France) lui ont permis de mieux connaitre les facteurs biomécaniques pouvant favoriser les troubles posturo-fonctionnels et les blessures sportives. L'obtention d'un Master 2 STAPS en motricité, performance et santé et son goût croissant pour l'enseignement et la formation continue l'ont incité avec 3 autres spécialistes des pathologies sportives : Damien Monnot (Médecin du sport), Cédric Casssou (Kinésithérapeute) et Michel Riff (Ostéopathe), à créer une méthode de prévention et de traitement des pathologies sportives et TMS : le Global Mobility Condition (GMC).