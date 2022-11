Tous les trucs et astuces pour les reparations de la coiffe sous arthroscopie

" L'arthroscopie de l'épaule ne cesse d'évoluer, repoussant les limites d'une chirurgie qui se veut toujours de moins en moins invasive, et de plus en plus respectueuse de l'anatomie et des tissus qui font toute la singularité de cette articulation. La qualité des pompes d'irrigation, la maîtrise des variations tensionnelles péropératoire et la disponibilité des sondes d'électrocoagulation ont sans aucun doute permis l'essor d'une chirurgie qui se voulait historiquement, profondément perturbée par le saignement. L'innovation technologique dans le domaine des systèmes de visualisation et d'ancrage ont également amélioré les performances opératoires au bénéfice de nos patients. Néanmoins, son apprentissage technique est exigeant, parfois déroutant et doit s'appuyer sur la rigueur d'un geste reproductible. Le Dr Vincent Martinel fait partie de ces érudits capables de tirer profit de son expérience personnelle, de celle acquise lors de ses voyages de formation, mais aussi de sa passion sportive et de ses activités extraprofessionnelles. Installé au pied des Pyrénées, il n'a cessé de chercher avec discrétion et humilité, à optimiser tout geste arthroscopique d'épaule. "Simplifier" : il s'agit bien là du terme martelé tout au long de cet ouvrage, tant il a souvent eu l'impression comme chacun d'entre nous que cette technique opératoire pouvait échapper à cette qualité. Avec beaucoup de qualité didactique, la maturité de ses connaissances et de ses techniques opératoires l'ont poussé à vouloir partager sans concession et librement ce qui anime sa passion au quotidien. La transmission et l'enseignement sont au coeur de la motivation de ce travail. Il est un de ces chirurgiens artisans, artistes et humoristes qui ne laissera pas le lecteur indifférent. Junior anxieux ou senior présomptueux, laissez-vous porter par cette bande dessinée. L'arthroscopie de l'épaule peut toujours être encore simplifiée ! " Professeur Nicolas Bonnevialle Après des études de médecine, Vincent Martinel est interne des hôpitaux, puis chef de clinique à Toulouse. Il est installé à Tarbes depuis 2008 à la clinique Ormeau Pyrenées. Passionné par la chirurgie de l'épaule, il l'est tout autant par ses Pyrénées qu'il parcourt sans relâche. Sur un coup de tête, il s'est mis un jour en vacances à débuter ce livre dont il a réalisé seul la totalité des dessins.