Harry Potter. Construire le monde magique

LE CHATEAU DE POUDLARD, SES DORTOIRS, SES SALLES DE CLASSE ET SES CACHOTS... LA FORET INTERDITE, LE LAC NOIR OU ENCORE PRE-AU-LARD... Ensemble, tous ces lieux forment un des décors les plus spectaculaires jamais filmés. Rapidement esquissés par J. K. Rowling sur une feuille de papier, ils ont ensuite été imaginés et construits par l'équipe du décorateur Craig Stuart, au long des huit épisodes, en suivant des plans précis. Bâtiment, escalier, élément d'architecture et de décor, chaque document minutieusement tracé est en soi une véritable oeuvre d'art. Retrouvez dans cet ouvrage somptueux tout le travail des concepteurs qui ont établi les fondations de la magie des films Harry Potter.