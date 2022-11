RUSSAFRIQUE, LABORATOIRE DE GUERRE Depuis bientôt dix ans, l'Afrique sert de laboratoire de la guerre à la Russie, via un groupe de mercenaires baptisé "Wagner". Ce groupe est dirigé par Evgueni Prigojine, un oligarque surnommé "le cuisinier", fonction qu'il occupa auprès de Vladimir Poutine. Moscou a ainsi pu expérimenter, d'abord en République centrafricaine, différentes techniques de contrôle de la population, notamment via les réseaux sociaux. Depuis quelques mois, Wagner a changé de terrain, en s'implantant au Mali depuis l'annonce du retrait des troupes françaises. Pourquoi la Russie fait-elle cela ? Quelles exactions ont commis ces mercenaires ? Faut-il en avoir peur et organiser une riposte ? Autant d'interrogations auxquelles l'enquête de XXI tentera de répondre.