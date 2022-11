le cognac, dix façons de l'accompagner

Un petit manuel de savoir assembler car, en matière d'accords, il en va souvent comme dans les relations amoureuses. La plupart du temps l'un (ou l'une) domine l'autre ou dans le meilleur des cas la (ou le) met en valeur. Et puis il y a ces moments magiques où les deux se trouvent juste en face/phase, se révélant l'un l'autre, ou pour reprendre une métaphore tauromachique, lorsque taureau et torero s'accordent sur le même rythme, en "s'accouplant". Dans ce cas, un plus un ne font plus deux, mais trois dans cette réalité gustative augmentée qu'est un accord réussi. En se replongeant dans les chroniques sur les accords majeurs du cognac, écrites pour le magazine En Magnum Jean Dusaussoy a souhaité montrer le cognac à table, de l'entrée au dessert, en dix façons. Et même si des producteurs ou des chefs seront associés à chacun des accords, tous ayant été testés lors d'ateliers, l'idée n'était pas de faire un livre de recettes, mais d'ouvrir le champ des possibles gustatifs afin que les gourmets s'emparent du cognac au-delà des befores et afters.