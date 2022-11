Auparavant, devenir un spécialiste du gin était assez simple puisque l'on ne trouvait qu'une sorte de bouteille sur les étagères : le Gordon's London Dry Gin. Dans les années 80, un autre nom fait son apparition dans les rayons : l'immanquable bouteille bleue du Bombay Sapphire. Le début d'une période faste pour le spiritueux, qui est devenu aujourd'hui un incontournable des bars à cocktails et des soirées entre amis. Maintenant, dans les magasins, les amateurs peuvent trouver des dizaines de bouteilles toutes plus attirantes les unes que les autres. Alors, comment se repérer parmi les nombreux producteurs venus du monde entier ? Faut-il céder aux propositions toujours plus originales ? Et quelle bouteille mérite que l'on s'y attarde ? Une seule réponse : plongez-vous dans les 111 Gins à ne pas manquer en compagnie de Jens Dreisbach et découvrez les marques qu'il faut absolument tester si vous voulez devenir un vrai pro du gin.