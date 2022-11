Art, culture & management. Comment la culture influence le monde de l'entreprise

Ce quinzième ouvrage de Neoma Alumni est dédié au monde de la culture et à son influence. Il est divisé en deux parties : La première partie définit les particularités du secteur de la culture à différents niveaux : structure des marchés culturels (modèle oligopole), impact du numérique sur les lieux d'art et de culture, soft power, structuration juridique et fiscale des activités culturelles, financement du cinéma (exception française) et l'impact des plateformes, étude de cas avec le Jazz face à la mondialisation musicale, etc. La seconde partie porte plus spécifiquement sur l'impact du secteur culturel sur le monde de l'entreprise : science-fiction et management, théâtre de l'improvisation et innovation, danse et activités artistiques liées au corps comme source l'inspiration, art et organisation de l'espace dans l'entreprise, etc. Ces différents chapitres apportent des éclairages tant conceptuels que pratiques, de nombreux témoignages et une réflexion générale sur les liens qu'entretiennent le monde de la culture et le monde économique.