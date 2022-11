"Le Système de la seule philosophie est achevé. La philosophie, qui avant lui n'avait pas commencé, est maintenant accomplie. L'histoire entre définitivement, à ma suite, dans une tout autre dimension dont j'ai seul dit le langage et préparé l'habitation. Une langue neuve révèle ici la neuve réalité qu'elle transmet. C'est une renaissance déstabilisante et monumentale, telle qu'on n'en a encore jamais vu". Maxence Système nouveau de la pensée et de son histoire passée, présente et à venir Plan de la Tétralogie I. La Vérité captive (De la philosophie, I) II. La Transcendance offusquée (De la philosophie, II) III. Le Verbe proscrit (De la philosophie, III) IV. Traité fondamental de la seule Philosophie (De la philosophie, IV)