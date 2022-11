Les identités vagabondes

Ce livre fait très heureusement suite au précédent sur les mégalopoles et questionne le devenir de nos sociétés au seuil des défis qu'elles imposent à ce qui fait notre humanité. Car l'uniformisation appauvrit la diversité, de la nature comme des hommes. La modernité nous a libérés des carcans anciens mais nous sommes désormais livrés à nous-mêmes, en apesanteur dans un monde progressivement standardisé. L'uniformisation du monde appauvrit la Terre et efface les repères. Elle est multiforme, touche les villes comme les campagnes, l'industrie comme les services, les cultures comme les modes de vie. Elle accélère les crises environnementale et identitaire. La nature est pillée et artificialisée, les villes sont modélisées, nos ancrages traditionnels gommés, nos cultures oubliées, la technologie et le virtuel réifiés. Mais ce mouvement du monde, bien que très rapide, n'est pas inéluctable.