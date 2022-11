Le village contre la multinationale

Arnaud Svreck a passé toute sa vie à Courmelles, village de 1 800 habitants du Soissonnais. Quand il en a été élu maire à l'été 2020, il a dû affronter déjà bien des épreuves, mais il était loin de se douter qu'une autre annonce allait risquer de fragiliser encore plus son territoire : l'installation d'une usine sur des terres agricoles. Rockwool, leader mondial de la production de laine de roche, projette de construire sa nouvelle usine sur les hauteurs du village. Ce qu'on leur présente comme une aubaine, la majorité des Courmellois le perçoit comme une énième fausse promesse. Les craintes s'affirment en découvrant le projet et sa cheminée de 47 mètres recrachant jour et nuit particules fines et composés organiques. L'histoire de Courmelles est celle d'un village français qui a décidé de se battre. Arnaud Svreck fait le récit de cette France désindustrialisée et perdante de la mondialisation, qui a décidé de ne plus se laisser faire contre les multinationales et ceux qui les soutiennent. Arnaud Svreck est maire de Courmelles. David Breger est journaliste.