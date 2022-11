La princesse, le berger et le revenant. Contes et légendes du Jura

"Dans le temps, les hommes et les femmes faisaient le ménage chacun leur tour, et personne ne s'était avisé de se plaindre... Mais il arriva qu'une fois, un cordonnier, qui aimait mieux lever le coude que tirer l'aiguille, fit un pari avec sa femme... " Que nous disent ces contes d'autrefois sur les relations humaines d'aujourd'hui ? Disputes conjugales, amoureux passionnés, vie quotidienne à deux, couples improbables, personnalités changeantes... ces récits traditionnels sont plus actuels que vous ne le pensez ! Aurélie Reusser-Elzingre nous emmène une nouvelle fois au pays des contes, recueillis par Jules Surdez en patois jurassien, et qu'elle traduit ici pour nous, sans oublier de nous donner quelques clés de lecture sur des termes oubliés. Ces histoires sont illustrées par Mireille Lachausse, illustratrice originaire du Jura.