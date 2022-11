Manger sain au quotidien. 40 recettes suisses

Le terroir suisse regorge de produits de qualité aux mille vertus, souvent inconnus ou oubliés, comme le cresson. L'intention de l'auteur à travers cet ouvrage est de faire redécouvrir les produits Suisse à travers de nouvelles recettes modernes et équilibrées, afin de permettre aux amateurs et amatrices de cuisine de s'alimenter sainement sans oublier les notions de plaisir et de gourmandise très chères à Guillaume Jean Pierre. Manger équilibré n'est pas une question de restrictions et de régimes strictes, bien au contraire. Il s'agit plutôt de se sentir bien, d'avoir plus d'énergie et d'améliorer sa santé. Une cuisine saine n'a pas besoin d'être compliquée. Elle doit au contraire pouvoir être accessible à tous afin de s'intégrer facilement dans le quotidien de chacun, quel que soit son rythme de vie. Une cuisine équilibrée passe aussi par la sélection d'ingrédients de qualité, bruts et locaux afin de privilégier le goût. C'est pourquoi vous trouverez dans ce livre 40 recettes abordables, nutritives et riches en saveurs qui réunissent à la fois le plaisir, la santé et la convivialité. Les recettes proposées sont majoritairement végétariennes, mais vous pourrez aisément les agrémenter de viande ou de poissons de votre région.