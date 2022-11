Un voyage dans le temps. 100 épisodes de l'histoire suisse

Quel est le rapport entre Picasso et la faillite d'une compagnie aérienne suisse, quelle star mondiale a vécu à Berne et pourquoi Charlemagne a-t-il fondé un monastère à l'extrémité de la Suisse ? Des pérégrinations des Helvètes à l'invention d'Internet, de Barry à Frankenstein et de Guillaume Tell à Betty Bossi, Benedikt Meyer nous fait découvrir à travers cet ouvrage 100 épisodes amusants de l'histoire suisse. Deux volumes, sous forme de coffret